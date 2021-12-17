Мехико, 17 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Межсекретариатская комиссия Мексики по комплексной помощи мигрантам сообщила 17 декабря об учреждении альтернативного плана регулирования миграционной политики. Он коснется в первую очередь гаитян, собравшихся на границе Мексики и США. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на пресс-релиз комиссии.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Дети. Гаити

Несколько месяцев назад в Мексику прибыло 15 тысяч гаитянских мигрантов. Часть из них попросили убежища в Мексике, остальные сконцентрировались на границе с США.

В разработке плана участвовали Международная организация по миграции (OIM) и Агентство по делам беженцев ООН. Он предусматривает легализацию статуса для отдельных групп мигрантов, однако содержание проекта пока не опубликовано.

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