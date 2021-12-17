Челябинск, 17 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Челябинской области глава сельскохозяйственного кооператива заподозрена в мошенничестве при получении субсидии. Об этом сообщает областное управление СКР.

Деньги

По данным следствия, женщина предоставила в областной минсельхоз документы на получение субсидии. Но они оказались фиктивными. В результате гражданка незаконно получила более 1,6 млн рублей.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершения этого преступления. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Южном Урале уже ловили глав сельхозпредприятий на подобных преступлениях.