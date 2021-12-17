Триест, Италия, , 18:53 — REGNUM 60-летний рабочий погиб в порту Триеста утром в пятницу, 17 декабря, сообщают местные СМИ. По имеющейся информации, мужчина был раздавлен упавшим на него краном.

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Профсоюзы в этот же день объявили о забастовке, которая началась в 12 часов. Необходимо ужесточение наказаний для работодателей за грубые нарушения техники безопасности труда, иначе рабочие продолжат платить за прибыль владельцев своими жизнями, отметили представители профсоюзов.

Осенью 2021 года после серии трагических инцидентов, в результате которых на своих рабочих местах погибли более 10 человек, правительство Италии анонсировало ужесточение наказаний. Представители бизнес-ассоциаций выразили пожелание смягчить некоторые нормы.