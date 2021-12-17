Нарьян-Мар, 17 декабря, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе школьные каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ начнутся на неделю раньше. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Бездудный.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

«В нашем округе сейчас очень высокая детская заболеваемость ОРВИ. Поэтому принял следующее решение: отправить детей на каникулы на неделю раньше (с 27 декабря)», — написал глава региона.

По данным окружного управления Роспотребнадзора, за неделю в НАО зарегистрировано 728 случаев ОРВИ, что почти в два раза выше показателя предыдущей недели. Превышение заболеваемости регистрируется среди возрастных групп 3−6 лет на 5%, 7−14 лет на 30% и 15 лет и старше на 38%.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 64 субъектах России.