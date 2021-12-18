18 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 18:04 — REGNUM Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не отказался от своих планов переизбираться на пост главы государства в 2024 году в паре с вице-президентом Камалой Харрис. Комментируя интервью Харрис газете Wall Street Journal, где она призналась, что не обсуждала с американским лидером вопрос о его участии в следующих выборах, заместитель пресс-секретаря объяснила журналистам, что ничего не изменилось и Байден намерен вновь принимать участие в президентских выборах.

Фильтр Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие задаются вопросом о готовности Байдена идти на второй срок на фоне стремительного падения его рейтингов, которое началось минувшим летом на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и усилилось после вывода войск США из Афганистана.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Администрация Байдена и Харрис лидирует по многим показателям, особенно по саморазрушению, самым низким президентским рейтингам в истории, посягательству на наши конституционные права, введению масок-вакцин, дебошу в Афганистане, длинным очередям в аэропортах, перекрытию энергетических трубопроводов, проблемам с поставками, пустым полкам, высоким ценам на газ, высоким счетам за электроэнергию, высоким ценам на продукты питания, высокой инфляции, высоким процентным ставкам, растущим налогам и незащищенной границе», — пишет scranny.

«Добро пожаловать в нацию демократов. Разве вам всем это не нравится?» — отвечает ddnca299.

«Куда мы попали? Миллионы людей по-прежнему проникают через южную границу; американцы и союзники все еще в Афганистане; инфляция бьет по всем, но в основном по среднему классу; преступники бесчинствуют, и им разрешено делать все, что они хотят. Если это та Америка, к которой, по его словам, мы вернемся, то я бы предпочел жить в Америке Трампа», — комментирует scranny.

«А демократы считают, что дела идут неплохо. Продовольственные талоны были увеличены, репарации в виде разгрома и захвата достигли максимума за все время, незначительный залог быстрее возвращает преступников на улицы, правительство расширяется, налоги растут, процентные ставки скоро увеличатся, охота на ведьм — «мятежников 6 января» идет отлично. Что может не нравиться?» — отмечает Octivo.

Белый дом (сс) angela n

«Они не хотят переизбираться, но они не могут этого сказать, потому что это сделает Байдена «хромой уткой» в глазах нации, и тогда принимать либеральные законопроекты станет намного сложнее», — объясняет americandream.

«Президент говорил много вещей, которые не соответствовали действительности, и это лишь еще один пример. Его психическое здоровье находится в упадке, как и тот факт, что лояльность партии испарится задолго до следующих выборов», — рассуждает victoryhawk.

«Я не верю в это, но надеюсь, что это правда и что оба будут баллотироваться. Он наверняка проиграет», — уверен gs32767.

«Факт — не прошло и года, а он уже на пути к тому, чтобы стать самым социально и экономически вредным президентом в истории этой страны», — указывает KevinHill57.

«Я отдам должное Джо Байдену за то, что он выполнил одно из своих предвыборных обещаний. Байден объединяет США. Люди становятся едины против его политики и радикальных демократов», — иронизирует scranny.

«Удивительно, что все эти политики не видят, как их на самом деле воспринимает американская общественность. Демократическая база в Твиттере заставляет их верить, что их «любят и обожают», в то время как на самом деле количество людей в Твиттере составляет небольшой процент от всей страны», — подчеркивает Stupid🇨🇳Libtards.

«За этим забавно наблюдать. Похоже, Байден и Харрис рассматривают друг друга как яд, мешающий их будущим политическим планам. Кто-то должен дать им понять, что у них нет будущего», — пишет vcdave.

Джо Байден и Камала Харрис (сс) The White House

Ранее ИА REGNUM сообщало, рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.