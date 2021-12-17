Курган, 17 декабря, 2021, 18:50 — ИА Регнум. В Курганской области с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно приостановлены требования о предоставлении документов при посещении торговых и торгово — развлекательных центров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Торговый центр

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С 18 декабря можно проходить в ТЦ и ТРЦ без персонального медсертификата и иных документов, подтверждающих перенесённое заболевание или вакцинацию, а также отрицательный результат ПЦР-теста. Кроме того, не требуется паспорт или документ, подтверждающий личность.

Отмечается, что продолжают действовать требования по предъявлению документов в организациях общественного питания и сферы оказания услуг. Кроме того, при посещении мест массового пребывания людей необходимо соблюдать масочный режим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области предъявление медицинских сертификатов для посещения крупных торговых центров, салонов красоты, баз отдыха и ряда других объектов переносится на 20 января 2022 года.