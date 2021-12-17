Ташкент, , 18:50 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) безвозмездно передало народу Узбекистана 30 передовых аппаратов для тестирования на туберкулез. Об этом в поступившем в ИА REGNUM сообщении посольства США в Ташкенте.

Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких Giller Boris

«Директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит передала оборудование на сумму $381 тыс. заместителю министра здравоохранения Узбекистана Улугбеку Сабирову», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, благодаря совместным усилиям министерства здравоохранения, USAID и международных партнеров, Узбекистан добился больших успехов в сокращении случаев выявления туберкулеза и связанных с ним случаев смерти.

«Однако туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) продолжает оставаться серьезной проблемой в стране. USAID работает над снижением бремени туберкулеза в Узбекистане и Центральной Азии путем наращивания местного и регионального потенциала для улучшения выявления и лечения случаев МЛУ-ТБ», — отмечается в документе.

USAID сообщает, что не имеющие аналогов и несложные в эксплуатации аппараты значительно облегчат работу в отрасли первичной медико-санитарной помощи и дадут специалистам возможность оперативно и точно проводить молекулярно-генетическую диагностику туберкулеза.

Читайте ранее в этом сюжете: USAID помог Узбекистану открыть центр по борьбе с туберкулезом