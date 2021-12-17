Варшава, , 18:48 — REGNUM Командиры солдата 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира Вооруженных сил Польши, сбежавшего в Белоруссию и попросившего там политического убежища, уволены со службы, заявил 17 декабря на брифинге оперативный командующий польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский.

Флаг Польши

По его словам, «белорусские СМИ манипулируют бежавшим из Польши в Белоруссию военнослужащим с целью пропаганды»

«Уже в первых фрагментах видно, что доходит до явного вероломного манипулирования этим молодым человеком. Сам стиль его опроса, всё, что там происходит, — видно, что он будет использоваться в пропаганде против нас», — сказал польский генерал.

Кроме того, он заявил, что Вооруженные силы Польши будут добиваться того, чтобы бежавший в Белоруссию солдат понес уголовное наказание за дезертирство.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря сбежавший в Белоруссию польский военный заявил журналистам, что является свидетелем двух убийств, совершенных польскими силовиками на границе.

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