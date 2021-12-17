В Польше уволены со службы командиры солдата, бежавшего в Белоруссию
Варшава, 17 декабря, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Командиры солдата 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира Вооруженных сил Польши, сбежавшего в Белоруссию и попросившего там политического убежища, уволены со службы, заявил 17 декабря на брифинге оперативный командующий польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский.
По его словам, «белорусские СМИ манипулируют бежавшим из Польши в Белоруссию военнослужащим с целью пропаганды»
«Уже в первых фрагментах видно, что доходит до явного вероломного манипулирования этим молодым человеком. Сам стиль его опроса, всё, что там происходит, — видно, что он будет использоваться в пропаганде против нас», — сказал польский генерал.
Кроме того, он заявил, что Вооруженные силы Польши будут добиваться того, чтобы бежавший в Белоруссию солдат понес уголовное наказание за дезертирство.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря сбежавший в Белоруссию польский военный заявил журналистам, что является свидетелем двух убийств, совершенных польскими силовиками на границе.