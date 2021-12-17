Рим, 17 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Власти Италии усилят наказания для работодателей, закрывающих и переносящих предприятия с массовым увольнением сотрудников, об этом заявлено в проекте бюджета и налогового маневра на 2022 год, передают национальные СМИ в пятницу, 17 декабря.

Италия

Сумма штрафа может быть увеличена вдвое в сравнении с нынешними параметрами.

Если же собственник предприятия перед закрытием и увольнением не подписал с сотрудниками коллективный договор, штраф может увеличиться еще на 50%.