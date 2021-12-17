Киев, 17 декабря 2021, 18:46 — REGNUM Чтобы распустить Верховную раду, депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы отказаться от мандатов, заявил в украинском парламенте 17 декабря сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко. На Украине нужны досрочные парламентские выборы.
Он указал на плохую работу парламента, ведь обсуждать законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей пришла только половина народных избранников.
Оппозиционный политик призвал проявлять по отношению к избирателям честность и признать, что нынешний парламент «не состоялся».
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