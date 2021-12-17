Киев, 17 декабря, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Чтобы распустить Верховную раду, депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы отказаться от мандатов, заявил в украинском парламенте 17 декабря сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко. На Украине нужны досрочные парламентские выборы.

Opposition.org.ua Лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко

Бойко «Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова сдать депутатские мандаты, чтобы лишить Верховную раду конституционного большинства в 300 голосов и тем самым запустить процесс досрочных парламентских выборов».

Он указал на плохую работу парламента, ведь обсуждать законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей пришла только половина народных избранников.

Оппозиционный политик призвал проявлять по отношению к избирателям честность и признать, что нынешний парламент «не состоялся».