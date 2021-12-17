Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM Коллеги сбитых пьяным водителем на Невском проспекте Санкт-Петербурга 23-летней Александры П. и 26-летнего Спиридона А. объявили сбор средств в помощь родственникам погибшей девушки и пострадавшего молодого человека. Об этом 17 декабря сообщил ресторатор Илья Вуль.

Сбор средств на реабилитацию сбитого пешехода на Невском. Instagram.com/jjune_bug7

Как уточнил Вуль, Александра и Спиридон работали у него в ресторане, в свободное время ребята увлекались творчеством. Девушка фотографировала, а молодой человек подрабатывал моделью. Сейчас Спиридон находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

«Мы решили отказаться от новогоднего корпоратива и все эти деньги перевести на счёт матери Саши, чтобы организовать ей похороны», — отметил Вуль и добавил, что родственники Спиридона объявили сбор средств на реабилитацию молодого человека.

Как сообщил брат Спиридона Леонид, врачи считают, что у пострадавшего парня есть все шансы встать на ноги, но нужна помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что смертельное ДТП произошло поздним вечером 15 декабря на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Молодые люди переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора, но на них наехал белый Volkswagen Polo. Как позже выяснится, водитель Сурен Туманов был пьян. Он сбил 23-летнюю девушку и 26-летнего мужчину, от полученных травм Александра скончалась на месте ДТП. Молодого человека с тяжелыми травмами госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. а ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 16 декабря ему было предъявлено обвинение, 17 декабря решением суда Туманов был помещен под стражу на два месяца.

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