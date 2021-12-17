Кабул, , 18:37 — REGNUM В столице Афганистана за день прогремели два взрыва, сообщает 17 декабря местное агентство Aamaj News.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

По информации муниципалитета и афганских силовиков, первый взрыв произошёл в центральном районе Кабула в квартале Парван-е Се, где взорвался автомобиль.

От этого взрыва пострадал афганский религиозный деятель Абдусалам Абид и ещё три человека.

Позднее взрыв прогремел в кабульском квартале Хайрхана на северо-западе афганской столицы. О погибших и пострадавших пока не сообщалось.

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