Соликамск, Пермский край, , 18:36 — REGNUM Жительница Соликамска Пермского края отдана под суд за оговор своей дочери. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Уголовное дело

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По данным следствия, 69-летняя женщина обвинила свою дочь в краже золотого перстня стоимостью почти 13 тыс. рублей. Однако силовики не смогли подтвердить факт кражи. Оказалось, что дочь взяла перстень с согласия матери, чтобы сдать его в ломбард с правом выкупа, купить еды, а остальные деньги вернуть. Но молодая женщина не сразу приехала к матери и та заявила в полицию.

«Личная обида привела к тому, что заявительница сама стала фигуранткой уголовного дела, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы», — пояснили в УМВД.