Санкт-Петербург, 17 декабря 2021, 18:45 — REGNUM За первые десять месяцев 2021 года в Петербурге смертность превысила рождаемость в в 1,6 раза. В январе-октябре 2020 года смертность превышала рождаемость в 1,2 раза. Население Петербурга в 2021 году уменьшилось, зато миграция возросла.

Николай Ярошенко. Похороны первенца. 1893
Николай Ярошенко. Похороны первенца. 1893

Об этом сообщила «Фонтанке» начальник отдела статистики населения Петростата Елена Чуприна.

По данным статистического ведомства, в Петербурге за январь-октябрь были рождены 44,6 тыс. детей, что на 1784 человека меньше, чем за тот же период 2020 года. В текущем году в городе на 1000 человек населения приходится всего 10 новорожденных (на 2,9% ниже, чем в 2020 году).

В то же время в Петербурге в 2021 году возросло количество зарегистрированных браков — на 20,5%, но и число разводов увеличилось на 17,1%.

Численность постоянного населения Петербурга к 1 ноября 2021 года составила 5,37 млн человек, снизившись на 7 тысяч человек к уровню той же даты 2020 года.

Миграция на постоянное место жительства в Петербург за 10 месяцев текущего года увеличилась на 23,2 тыс. человек, число выбывших не изменилось.