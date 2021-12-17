Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 18:45 — ИА Регнум. За первые десять месяцев 2021 года в Петербурге смертность превысила рождаемость в в 1,6 раза. В январе-октябре 2020 года смертность превышала рождаемость в 1,2 раза. Население Петербурга в 2021 году уменьшилось, зато миграция возросла.

Николай Ярошенко. Похороны первенца. 1893

Об этом сообщила «Фонтанке» начальник отдела статистики населения Петростата Елена Чуприна.

По данным статистического ведомства, в Петербурге за январь-октябрь были рождены 44,6 тыс. детей, что на 1784 человека меньше, чем за тот же период 2020 года. В текущем году в городе на 1000 человек населения приходится всего 10 новорожденных (на 2,9% ниже, чем в 2020 году).

В то же время в Петербурге в 2021 году возросло количество зарегистрированных браков — на 20,5%, но и число разводов увеличилось на 17,1%.

Численность постоянного населения Петербурга к 1 ноября 2021 года составила 5,37 млн человек, снизившись на 7 тысяч человек к уровню той же даты 2020 года.

Миграция на постоянное место жительства в Петербург за 10 месяцев текущего года увеличилась на 23,2 тыс. человек, число выбывших не изменилось.