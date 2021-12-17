Сыктывкар, , 18:33 — REGNUM В 2022 году в Коми повысят сумму взносов за капитальный ремонт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Плата за капремонт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тариф планируется повысить с 7,75 — 9,61 рублей за 1 кв. м до 9,47 — 11,79 рублей в зависимости от муниципалитета. При существующем размере взноса программа капремонта выполняется лишь на одну пятую. Повышение взноса позволит увеличить размер фонда капремонта на 275,9 млн рублей и включать в ежегодный план дополнительные дома», — уточнили в ведомстве.

До 2044 года в Коми капремонт требуется провести в 6 736 многоквартирных домах. При этом в Коми с 2015 года по программе ремонт провели всего в 948.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году взносы на капитальный ремонт в среднем увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом.