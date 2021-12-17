Рим, , 18:32 — REGNUM Италии необходимо наращивать производство и импорт газа, а также ускорить исследования в сфере современной, «чистой и надежной» атомной энергетики, заявил в пятницу, 17 декабря, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Сальвини Маттео

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует.

Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц.