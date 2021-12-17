Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Узбекистану финансирования в размере $400 млн, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении кредитной организации.

Деньги Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Цель кредита — содействие в реализации правительством Узбекистана важных социально-экономических реформ, которые помогут ускорить переход страны к инклюзивной и конкурентоспособной рыночной экономике», — говорится в сообщении.

Таким образом, Узбекистану будет предоставлен льготный заем с низкой процентной ставкой в размере $250 млн и сроком погашения в течение более 30 лет, а также заем в размере $150 млн с рыночной процентной ставкой и сроком погашения в течение более 12 лет.

«Финансовое, предоставляемое Узбекистану, позволит правительству реализовать ряд важных реформ. К ним относятся дальнейшая либерализация рынка пшеницы, улучшение управления государственными предприятиями, усиление подотчетности и надзора за государственными расходами и долгом, борьба с гендерной дискриминацией на рынке труда, расширение охвата пособиями для малообеспеченных, а также расширение социальной защиты и экономических возможностей для женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями», - говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем выданных банками в Узбекистане кредитов вырос на 31%