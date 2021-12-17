Москва, , 18:29 — REGNUM Заявления о намерениях Украины присоединить ряд российских регионов, — в частности, Кубарь, Астраханскую и Воронежскую области, Приморский край, — имеют давнюю историю и являются важным элементом внутриполитической пропаганды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это старая песня. Только непонятно, почему они с таким же успехом не претендуют на территорию Канады, где проживает украинская диаспора? С другой стороны, с таким же успехом можно вспомнить, что Украина была в составе Российской империи, а также то, что значительная часть населения Украины сейчас — это русские. И тоже на этом основании претендовать на территории», — заявил Журавлев.

По его словам, такие заявления являются исключительно элементом политического торга.

«Деньги. Главная причина — это деньги. Такие заявления нужны, чтобы поторговаться с Россией, и в каком виде Украина получит выгоду — в деньгах как таковых, или в нефти и газе, — уже не так важно», — указал он.

«Украина богаче, чем кажется со стороны, но беднее, чем она хочет давать о себе знать. Высокие цены на ЖКХ, множество крупных, но сегодня уже невостребованных и неэффективных отраслей экономики… Янукович не больше симпатизировал России, чем Порошенко, но у него были умнее советники. Они понимали, что нужно «дружить» с Западом, но работать с Россией — как частью единого цеха, индустрии, созданной в СССР. Теперь уже и этого нет», — пояснил он.

При этом тема территориальных притязаний «подпитывалась» украинской пропагандой среди собственного населения много лет — что, по его словам, сделало киевские власти отчасти заложниками собственной «национальной идеи».

«Японцы, может, сейчас и могли бы инвестировать в нашу Сибирь, но не могут это делать из-за того, как сильно «накачали» население темой территориальных притязаний. А на Украине продолжают «накачивать» население тем, что заведомо бесперспективно и никуда не ведёт», — пояснил Журавлев.

«На Украине внушают, что на самом деле они живут в самой крупной и богатой стране в мире — только эти богатства лежат временно в недрах Дальнего Востока в составе Российской Федерации. Только все надежды Украины на территориальные приобретения не имеют оснований в принципе. Даже если гипотетически допустить, что Россия могла бы ослабнуть настолько, что её территории начали бы отходить соседям, к ним бы проявили интерес Китай или США. Но точно не Украина», — подчеркнул он.

Ранее бывший заместитель главы СБУ, генерал Виктор Ягун в эфире «Черноморской ТРК» заявил о том, что в 2018 году при президенте Петре Порошенко на Украине рассматривался вопрос о присоединении зарубежных территорий, населенных украинцами, по примеру французских заморских департаментов.

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