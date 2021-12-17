Москва, 17 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Заявления о намерениях Украины присоединить ряд российских регионов, — в частности, Кубарь, Астраханскую и Воронежскую области, Приморский край, — имеют давнюю историю и являются важным элементом внутриполитической пропаганды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Это старая песня. Только непонятно, почему они с таким же успехом не претендуют на территорию Канады, где проживает украинская диаспора? С другой стороны, с таким же успехом можно вспомнить, что Украина была в составе Российской империи, а также то, что значительная часть населения Украины сейчас — это русские. И тоже на этом основании претендовать на территории», — заявил Журавлев.

По его словам, такие заявления являются исключительно элементом политического торга.

«Деньги. Главная причина — это деньги. Такие заявления нужны, чтобы поторговаться с Россией, и в каком виде Украина получит выгоду — в деньгах как таковых, или в нефти и газе, — уже не так важно», — указал он.

«Украина богаче, чем кажется со стороны, но беднее, чем она хочет давать о себе знать. Высокие цены на ЖКХ, множество крупных, но сегодня уже невостребованных и неэффективных отраслей экономики… Янукович не больше симпатизировал России, чем Порошенко, но у него были умнее советники. Они понимали, что нужно «дружить» с Западом, но работать с Россией — как частью единого цеха, индустрии, созданной в СССР. Теперь уже и этого нет», — пояснил он.

При этом тема территориальных притязаний «подпитывалась» украинской пропагандой среди собственного населения много лет — что, по его словам, сделало киевские власти отчасти заложниками собственной «национальной идеи».

«Японцы, может, сейчас и могли бы инвестировать в нашу Сибирь, но не могут это делать из-за того, как сильно «накачали» население темой территориальных притязаний. А на Украине продолжают «накачивать» население тем, что заведомо бесперспективно и никуда не ведёт», — пояснил Журавлев.

«На Украине внушают, что на самом деле они живут в самой крупной и богатой стране в мире — только эти богатства лежат временно в недрах Дальнего Востока в составе Российской Федерации. Только все надежды Украины на территориальные приобретения не имеют оснований в принципе. Даже если гипотетически допустить, что Россия могла бы ослабнуть настолько, что её территории начали бы отходить соседям, к ним бы проявили интерес Китай или США. Но точно не Украина», — подчеркнул он.

Ранее бывший заместитель главы СБУ, генерал Виктор Ягун в эфире «Черноморской ТРК» заявил о том, что в 2018 году при президенте Петре Порошенко на Украине рассматривался вопрос о присоединении зарубежных территорий, населенных украинцами, по примеру французских заморских департаментов.

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