Рим, 17 декабря, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Спикер Европарламента Давид Сассоли второй год подряд «забыл» использовать слово «Рождество» в своей традиционной предпраздничной речи, отмечают обозреватели Il Giornale в пятницу, 17 декабря.

European Parliament Давид Сассоли

Сассоли поздравил своих коллег по Европарламенту «с праздниками», и хотя такой язык называется «инклюзивным», в действительности дело обстоит прямо противоположным образом — такая манера речи лишь исключает, уверены авторы.

Обращение Сассоли вполне соответствовало ранее опубликованным внутренним рекомендациям Еврокомиссии, в которых брюссельских чиновников призывали не использовать в своих речах слова «дамы», «господа», «Рождество» и «(дева) Мария».