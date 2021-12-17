Москва, 17 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в перспективе, однако вероятность такого решения снизилась. Об этом заявила на пресс-конференции 17 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По её словам, об окончании цикла ужесточения монетарной политики в декабре «говорить уж точно рано». «Мы допускаем возможность повышения ключевой ставки, и может быть, не одного», — сказала глава Центробанка.

«В пресс-релизе мы написали о повышении ключевой ставки в единственном числе, просто имея в виду, что вероятность нескольких повышений снизилась по сравнению с тем, как мы это видели в октябре», — добавила она.

Набиуллина отметила, что регулятор продолжит наблюдать за развитием ситуации с инфляцией, её устойчивыми факторами и инфляционными ожиданиями, и в зависимости от этого будет принимать дальнейшие решения.

Напомним, ранее сегодня Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение о повышении ключевой ставки в седьмой раз подряд. Показатель был повышен сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых.