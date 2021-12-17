Москва, 17 декабря, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Ни союзником, ни партнёром Украина на данном этапе для России быть не может, заявил 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Песков «Потеряна ли сейчас Украина как партнёр, союзник и так далее? На данном этапе — да, полностью».

Хотя русский и украинский народы остаются братскими, власти Украины крайне враждебны к России и активно пытаются настроить своих граждан против русских. При этом они ничем не гнушаются.