Вашингтон, , 18:47 — REGNUM В США генеральный директор компании, распространяющей спиртные напитки, приговорена к шести неделям тюрьмы за то, что дала взятку в размере $575 тысяч, чтобы ее сын поступил в престижный американский колледж, сообщает 17 декабря Reuters.

Университет Иван Шилов © ИА REGNUM

Марси Палателла также приговорена к шестимесячному домашнему аресту за участие в мошенничестве. Женщина участвовала в фальсификации вступительных экзаменов своего сына, чтобы он был зачислен в Университет Южной Калифорнии.

Сообщается, что сын Палателлы проходил по документам как футболист, которого взяли в университетскую команду, но на самом деле таковым не являлся.

Напомним, ранее скандал вокруг взяток за поступление в учебные заведения США развернулся вокруг Уильяма Сингера, который руководил компанией, специализирующейся на подготовке абитуриентов. В нём также оказалась замешана актриса Лори Лафлин (шоу «Полный дом», «Вечное лето») и другие известные фигуры.