Тамбов, , 18:16 — REGNUM В Тамбовской области компьютерный спорт будет развиваться при поддержке региональной исполнительной власти, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Соглашение об этом подписали руководитель региона Максим Егоров и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Максим Егоров на форуме лидеров компьютерного спорта «Киберсмыслы» Tambov.gov.ru

В Тамбове, впервые в России, проходит форум лидеров компьютерного спорта «Киберсмыслы». Организаторы — ТГУ имени Державина совместно с администрацией Тамбовской области и Федерацией компьютерного спорта России при поддержке Росмолодёжи. На форуме собрались представители киберспортивных сообществ ЦФО, чтобы прокачать свои навыки и выяснять, как развивать компьютерный спорт в регионах.

17 декабря площадку форума посетил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Он поздравил команду Державинского университета с победой в чемпионате «Битва за науку» и подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом.

Соглашение направлено на развитие компьютерного спорта в регионе и предполагает поддержку и продвижение киберспортивных сообществ, подготовку спортивного резерва, проведение соревнований, разработку программ развития киберспорта.

Киберспорт в Тамбовской области стремительно развивается. ТГУ имени Державина первым в России разработал учебный курс по киберспорту, на котором обучают не только игроков, но и тренеров с комментаторами. А команда Державинского университета на днях выиграла крупнейший в истории России международный студенческий киберспортивный турнир по Dota2 и League of Legends, организованный Министерством науки и высшего образования России в рамках Года науки и технологий. Это чемпионат «Битва за науку».

Максим Егоров поздравил тамбовчан с победой. По его словам, компьютерный спорт хоть и молодое, но перспективное направление. Киберспортивные соревнования формируют полезные навыки, воспитывают целеустремленность, учат взаимоотношениям в команде. Специалисты по киберспорту востребованы во всем мире.

«Сегодня компьютерный спорт привлекает внимание миллионов людей во всем мире. Он перестал быть просто увлечением и становится делом жизни для многих юношей и девушек. Мы намерены поддерживать на территории области всех активных людей, у которых есть идеи, как сделать жизнь вокруг нас лучше и интереснее, — подчеркнул Максим Егоров. — Итогом нашего форума станет разработка концепции для развития компьютерного спорта в России. Учитывая уровень нашей команды и клуба, думаю, мы можем выйти не только на всероссийский, но и на международный уровень».