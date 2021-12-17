Вашингтон, 17 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Численный состав стратегических атомных подводных носителей межконтинентальных ракет в ВМС США может сократиться к 2030 году с нынешних 14 до 10 субмарин, сообщает доклад Исследовательской службы Конгресса США, опубликованный 17 декабря.

DVIDSHUB АПЛ класса «Вирджиния» ВМС США

Причиной такого явления указано то, что проектные работы по программе создания новой подлодки класса Columbia («Колумбия») не завершены, в то время как срок службы стратегических подводных ракетоносцев класса Ohio («Огайо») подходит к концу. По нормативам военного флота, эти сумарины начнут выводиться из состава ВМС в 2029 году.

В результате образуется «яма», так как «первая новая подлодка поступит во флот в лучшем случае в 2031 году».

Ожидается, что количество стратегических атомных подводных носителей межконтинентальных ракет в ВМС США ПЛАРБ снизится до 10 и останется на этом уровне почти все 2030-е годы.

Напомним, по планам ВМС США, первую атомную подлодку класса Columbia должны были начать строить в 2019 году.

На данный момент ВМС США располагают 14 атомными подводными ракетоносцами класса Ohio, каждая из которых несёт 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5) («Трайдент II» (D5) с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.