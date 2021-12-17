Белый дом ознакомился с предложениями РФ по гарантиям безопасности
Вашингтон, 17 декабря, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Российские предложения по гарантиям безопасности американское руководство обсуждает с НАТО, сообщила 17 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Джен Псаки
«Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнёрами».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины».
Сегодня, 17 декабря, российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.