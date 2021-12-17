Вашингтон, 17 декабря, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Российские предложения по гарантиям безопасности американское руководство обсуждает с НАТО, сообщила 17 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

Псаки «Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнёрами».

Читайте также:МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины».

Сегодня, 17 декабря, российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.