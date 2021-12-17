Калуга, 17 декабря, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В Калужской области численность безработных на конец ноября 2021 года составила 2 665 человек, а уровень регистрируемой безработицы — 0,5% (на конец ноября 2020 года — 8 615 человек и 1,6% соответственно). Об этом 17 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

Конкуренты на рынке труда в ближайшем будущем

По состоянию на 30 ноября областная база вакансий насчитывала 14 423 рабочих места (в 2020 году — 11 650 рабочих мест). Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,3 единицы. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих достигла 65%.

Наибольшую потребность работодатели по-прежнему испытывают в водителях автомобиля, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, полицейские.

В регионе средний уровень оплаты труда рабочих составляет 27 тыс. 999 руб., служащих — 27 тыс. 609 руб.