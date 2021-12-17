Москва, , 18:17 — REGNUM По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Индонезии депортируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности руководителей общества «Стройарсенал» Александра Васюка, обвиненного в коммерческом подкупе. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

Депортация Alaska.coastguard.dodlive.mil

Как уточнили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела установлено, что с мая по декабрь 2017 года один из руководителей общества «Стройарсенал» Васюк потребовал от подрядчика — ООО «Строительная фирма «Акант» и ряда других фирм, выполнявших работы в рамках договора на одном из строительных объектов в Ленинградской области, приобрести и доставить к его дому строительные материалы для личного ремонта. В противном случае он отказывался оплачивать выполненные ими работы и подписывать соответствующие акты. Опасаясь угроз, исполнители оказали ему необходимые услуги более чем на 800 тыс. рублей.

«Поскольку Васюк скрылся от правоохранительных органов, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он объявлен в международный розыск», — уточнили в ведомстве.

В сентябре 2021 года он был задержан в Индонезии. В октябре этого же года Генеральной прокуратурой РФ в министерство юстиции и по правам человека Республики Индонезии был направлен запрос о его выдаче или депортации, который был удовлетворен.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Александр Васюк будет доставлен в Москву», — добавили в ведомстве.