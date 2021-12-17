Москва, 17 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Пробки на дорогах Москвы третий день подряд достигают9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки» в пятницу, 17 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, на вылетных магистралях и отдельных участках МКАД.

В департаменте транспорта Москвы сообщают, что средняя скорость движения автомобилей в городе в настоящее время составляет 22 км/ч, автобусов — 28 км/ч.

В числе основных причин высокой загруженности дорог в департаменте назвали начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и ораничения движения из-за строительных работ.

Согласно прогнозу, ситуация на столичных дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до трёх баллов.