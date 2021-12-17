Вашингтон, 17 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. США ознакомились с предложением России начать переговоры с целью разрядить обстановку вокруг Украины и обсуждают свои дальнейшие действия с европейскими союзниками и партнерами, заявила 17 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дженнифер Псаки

Ранее Россия выразила готовность в любой момент направить дипломата в США, чтобы начать переговоры. По этому поводу Псаки ответила во время брифинга, что переговоры не начнутся без европейских союзников и партнеров.

«Мы не откажемся от ключевых принципов, на которых базируется европейская безопасность. Мы верим, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику, без вмешательства извне», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в западных СМИ выходят публикации о якобы агрессивных намерениях России в отношении Украины. В Москве их не раз опровегали. Так, в российском МИД заявили, что тезис о мифической «российской угрозе» был запущен как дезинформация.