Москва, , 17:58 — REGNUM Банк России ожидает, что инфляция в стране по итогам 2021 года окажется в районе 8%. Об этом заявила на пресс-конференции 17 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом где-то плюс-минус 8%», — сказала она, отвечая на вопрос о прогнозируемом уровне инфляции.

В то же время Набиуллина отметила, что окончательный показатель к концу года будет «сильно зависеть от временных, от волатильных факторов».

По её словам, в случае благоприятного развития ситуации инфляция может оказаться на верхней границе прогноза Центробанка, который определён в диапазоне от 7,4% до 7,9%.

«Но если сыграют больше проинфляционные факторы, инфляция может быть и выше», — пояснила Набиуллина.

Глава Банка России добавила, что устойчивого замедления инфляции в стране следует ожидать в начале 2022 года.