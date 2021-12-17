Бухарест, , 17:58 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис своим указом назначил действующего министра энергетики страны Виржила Попеску исполняющим обязанности министра исследований, инноваций и цифровизации (МИИЦ). Об этом 17 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, на этом посту Попеску сменил Флорина-Клаудиу Романа, обвиненного в подлоге своей магистерской диссертации и использовании в дипломной работе труды современных румынских ученых и даже студенческих рефератов. «Я надеюсь, в дальнейшем мы избежим скандалов в высших органах власти», — сказал Йоханнис.

Виржил-Даниэл Попеску занимал высокопоставленные должности в нескольких румынских правительственных структурах. По основному образованию он является инженером-программистом.

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