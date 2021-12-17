Париж, 17 декабря, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Французская компания Naval Group официально начала постройку первого «фрегата обороны и вторжения» типа FDI в рамках новой программы военного флота, сообщает 17 декабря пресс-служба компании.

Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции

В частности, 16 декабря на верфи Лорьян заложен киль нового боевого корабля.

Фрегат должен быть передан флоту в 2024 году. Запланирована постройка серии из пяти таких кораблей, которые поставят военным между 2024 и 2030 годами. Первый фрегат серии будет назван «Адмирал Ронарк» в честь французского флотоводца Первой мировой войны.

«Эта программа укрепляет технологическое лидерство французской военно-морской промышленности», — заявили в компании Naval Group.

Отдельно отмечен большой экспортный потенциал проекта с указанием на то, что уже ведутся переговоры о приобретении Грецией трёх фрегатов типа FDI.

Фрегаты FDI позиционируются как «корабли открытого моря». Боевые корабли длиной 122 метра и водоизмещением 4500 тонн способны развивать скорость до 27 узлов.

Фрегат оснащён как средствами ПВО, так и системами вооружения для борьбы против подлодок и надводных кораблей, а также оборудованием для проведения спецопераций.