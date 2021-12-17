Симферополь, 17 декабря, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького отмечает 200-й день рождения — торжественное мероприятие, посвящённое круглой дате, состоялось 17 декабря.

Https://rusteatrkrym.ru/ Сцена во дворике Крымского театра

«Сегодняшний праздничный вечер венчает череду знаменательных событий, приуроченных к большой дате: фестиваль актёрской песни, арт-объект на пересечении улиц Пушкина и Горького, Неделя лучших спектаклей театра и Неделя спектаклей в постановке А.Г. Новикова, театральная игра «Импровизационный БАТЛ», выход книги «Храм вечных истин» Л. Касьяненко, самая значительная премьера года спектакль «Кабала святош» по пьесе М. Булгакова в постановке художественного руководителя театра заслуженного деятеля искусств АРК, заслуженного деятеля искусств России Владимира Магара», — говорится в паблике театра во «Вконтакте».

Поздравление с 200-летием со дня образования Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького направила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

«Театр является достоянием культуры, вносит весомый вклад в сохранение и развитие искусства, традиций, нравственных ценностей. Постановки театра уже 200 лет неизменно вызывают восторг и восхищение зрителей, завораживают и позволяют получать истинное удовольствие от творчества. Сегодня театр развивается, являясь безусловным центром культурной жизни региона и очагом активного творческого поиска. На симферопольских подмостках проходило творческое становление десятков талантливых актеров и режиссеров, составивших театральную славу России. В его истории немало ярких спектаклей, легендарных имен, замечательных событий», — говорится в поздравлении.

Крымский академический русский драматический театр является первым театром в Крыму и старейшим театром на Юге России. Театр был основан в 1821 году московским купцом Волковым, который тогда жил в Симферополе. Под проведение спектаклей был приспособлен каменный сарай при доме Дворянского собрания, и вскоре это здание стало одним из центров культурной жизни города, и лишь в марте 1911 года театр получил новое здание. В разные годы сцена Крымского театра видела игру Михаила Щепкина, известного американского актера Айры Фредерика Олдриджа, Веры Комиссаржевской, именно здесь дебютировала великая Фаина Раневская.