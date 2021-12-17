Минск, , 17:55 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием и пожелал ему крепкого здоровья и долголетия. Он также выразил надежду на скорую встречу с главой РКЦ, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Жизненный путь Вашей Святости целиком связан со служением Богу и людям. Ваш личный пример имеет особую ценность и значимость как для католической паствы, так и для всего мира. Приятно отметить высокий уровень отношений между Белоруссией и Ватиканом, который достигнут благодаря и Вашим усилиям», — отмечено в поздравлении руководителя постсоветской республики, считающего себя «православным атеистом».

Лукашенко также отметил в поздравлении удачное кадровое решение по назначению нового главы Минско-Могилёвской архидиоцезии Римско-католической церкви.

«С теплотой вспоминаю встречу с Вами и надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем снова обсудить различные вопросы нашего сотрудничества», — сказано в послании Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно бывал в Ватикане, в том числе со своим внебрачным сыном Николаем. Он также приглашал глав Католической церкви посетить Белоруссию, на что православное большинство реагировало с негодованием. РПЦ считает Белоруссию своей канонической территорией и настаивает, чтобы подобные визиты согласовывались с Московским патриархатом.