Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Аварийная служба «Россети Ленэнерго» вернула электричество в дома на Невском проспекте и прилегающих улицах. Об этом 17 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Новогоднее украшение Невского проспекта Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за технологического нарушения на линии электропередачи 6 кВ без света остались 11 домов на Невском проспекте, а также Гончарной и Полтавской улицах, перестали работать дорожные светофоры.

«Оперативно восстановлено электроснабжение потребителей в Центральном районе. С 17:40 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — уточнили в пресс-службе компании.

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