Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Аварийная служба «Россети Ленэнерго» вернула электричество в дома на Невском проспекте и прилегающих улицах. Об этом 17 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее украшение Невского проспекта

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за технологического нарушения на линии электропередачи 6 кВ без света остались пять домов на Невском проспекте, а также Гончарной и Полтавской улицах, перестали работать дорожные светофоры.

«Оперативно восстановлено электроснабжение потребителей в Центральном районе. С 17:40 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — уточнили в пресс-службе компании.