Москва, 17 декабря, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Крупный бизнес создал устойчивый денежный поток: его нужно не проедать, а использовать на перспективу, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Подчеркну, устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать».

Президент призвал «смотреть вдолгую», мыслить стратегически. Нужно понять, что неразумная трата «обернётся проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках».