Ярославль, 17 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Жительницу Ярославля осудили за незаконную регистрацию 167 мигрантов в собственной квартире. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

С иском в Ленинский районный суд областного центра обратился прокурор. Он указал, что женщина записала, а затем продлила временную регистрацию иностранцев в принадлежащей ей двухкомнатной коммунальной квартире. В реальности ни один из них в жилье не обитал.

Прокурор попросил судью взыскать с женщины средства, полученные от мигрантов — 83,5 тысячи рублей. Требование было удовлетворено в полном объёме. Решение суда вступит в законную силу в январе 2022 года.