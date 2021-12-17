Кудрово, Ленинградская область, , 17:54 — REGNUM Избиением 10-летней девочки на территории школы в Кудрово матерью ее одноклассницы заинтересовался Следственный комитет. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Девочка Thenewsminute.com

Напомним, инцидент произошел днем 16 декабря в одной из школ города Кудрово. Как запечатлели камеры наружного наблюдения, 10-летняя девочка выходила из учебного заведения, когда столкнулась с матерью одной из своих одноклассниц. Женщина ударила ребенка кулаком в живот и толкнула. Девочка рассказала о произошедшем родителям, те отвезли ее в больницу, где врачи диагностировали тупую травму живота.

Как рассказали в СУ СКР, следователи устанавливают обстоятельства данного инцидента.

«Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования ребёнка», — уточнили в ведомстве.

После проведения следственным органом необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка действиям женщины, а также соответствующих органов системы профилактики.

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