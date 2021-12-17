Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Большинство готовых салатов оливье в продуктовых магазинах Петербурга не прошли проверку на безопасность для потребителей. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль».

Оливье

Общественная организация проверила десять салатов оливье из различных петербургских магазинов. При этом среди них были блюда и собственного производства, и готовые салаты других торговых марок. По итогам проверки «Общественного контроля» восемь из десяти салатов не соответствовали нормам и стандартам. В образцах были найдены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), в некоторых превышено количество МАФАнМ (показатель содержания микроорганизмов в продуктах питания, чистота продуктов). Помимо прочего в исследуемых салатах нашли высокое содержание дрожжей и плесени.

Специалисты также проверяли оливье на состав, вкус и запах. По итогам этой проверки в одном салате отсутствовала указанная в составе зелень, а в другом майонез не был перемешан с ингредиентами.

Проверку «Общественного контроля» прошли только два салата оливье, приобретенные в торговой сети, имеющей «финские корни». Оба образца соответствуют необходимым требованиям и нормам. Стоимость блюд составляет 390 и 778 рублей за килограмм.

«Сегодня на пищевых производствах зачастую работает низкоквалифицированный персонал, который не только не владеет элементарными знаниями санитарной гигиены, но и, как показывают проверки Роспотребнадзора, не имеет личных медицинских книжек», — прокомментировал преподаватель Высшей школы биотехнологии и пищевых технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Корж.