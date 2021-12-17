Москва, , 17:46 — REGNUM Инфляционные ожидания жителей РФ вырастут в январе 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что инфляционные ожидания в РФ в декабре выросли с 13,5% до почти 15%.

Инфляция Picserver.org

«Инфляционные ожидания выросли вполне закономерно — мы видим реальный заметный рост цен на товары первой необходимости, — сказал Ковригин. — Кроме того, в декабре традиционно растёт спрос на товары из-за скорого наступления праздничных дней. И восприятие инфляции становится для граждан более болезненным. Инфляция в России на данный момент растёт из-за повышения спроса на товары и ограниченности предложения. Первый фактор — очень конъюнктурный и быстро растворится в январе. Однако совокупный объём предложения так быстро не восстановить — нужны годы».

Как полагает Ковригин, инфляция в России должна уменьшиться к весне.

«Общемировые показатели инфляции, повысившиеся в 2021 году, тоже будут падать. Деловая активность и совокупный спрос постепенно приходят в норму. В России останется в основном только инфляция предложения, но не спроса, — сказал экономист. — В январе субъективные ожидания инфляции ещё подрастут — после новогодних праздников в обществе обычно обостряется восприятие негатива. Но к весне инфляционные ожидания медленно должны пойти вниз».

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ подросла и оценка наблюдаемой жителями России инфляции.