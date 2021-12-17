Вашингтон, 17 декабря, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Правительство США ослабило некоторые ограничения на таблетки для прерывания беременности на ранних сроках. Теперь препарат можно приобрести без рецепта и получить по почте, сообщает 17 декабря Reuters.

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С помощью таблеток женщины смогут прервать беременность на сроке до 10 недель. Данный препарат иногда назначается для лечения женщин, у которых случаются выкидыши.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США приняло решение на фоне развернувшейся в США горячей дискуссии в отношении абортов на самых поздних сроках беременности. Так, в штате Нью-Йорк был принят закон, позволяющий прервать беременность на любом сроке.