Калуга, , 17:58 — REGNUM В продовольственных магазинах Калужской области в период с 8 по 15 декабря отмечалось увеличение цен на масло подсолнечное на 0,8%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 2,1%, колбасы полу‑ и варено-копченые — на 2,6%, колбасу вареную — на 1,8%, яйца куриные — на 1,1%, масло сливочное — на 0,8%, сыры — на 2%, огурцы свежие — на 7%, капусту свежую — на 3,8%, крупу овсяную — на 2,3%. Об этом 17 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным статистики в Калуге (по состоянию на 13 декабря) среди соседних областных центров наблюдались максимальные цены на молоко питьевое цельное пастеризованное и сыры.

Как сообщало ИА REGNUM, у экономистов есть мнение, что в России для борьбы с ростом цен следует наладить более эффективное антимонопольное регулирование торговых сетей.

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