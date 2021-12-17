Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Реставраторы завершили работы на лицевых фасадах памятника федерального значения «Ансамбль улицы Зодчего Росси». Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Улица Зодчего Росси со стороны площади Ломоносова Jean-Pierre Dalbéra

Улица Зодчего России — одна из визитных карточек Санкт-Петербурга, виды здания Министерства народного просвещения и симметричного ему фасада здания Дирекции императорских театров, в котором сейчас располагается Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой известны многим туристам далеко за пределами России.

Реставрационные работы, из-за их большого объема, шли поэтапно с 2018 года. В ходе них были устранены трещины и следы многочисленных протечек, сколы на известковом цоколе, отреставрирован штукатурный слой в местах обнажения кирпичной кладки.

«Огромный по площади исторический центр Петербурга находится под охраной ЮНЕСКО. Улица Зодчего Росси — одно из знаковых мест нашего города, уникальное своими пропорциями. Реставрация вернула ей красоту», — отметил губернатор Александр Беглов.

Архитектурный ансамбль, созданный по проекту Карла Ивановича Росси, включает систему площадей и улиц, связывающих эти площади с важнейшими магистралями центра. До наших дней сохранился первоначальный архитектурный облик зданий. Ширина улицы равна высоте ее зданий и составляет 22 метра, при этом длина улицы — 220 метров, что в десять раз превышает высоту и ширину.