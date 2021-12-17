Москва, 17 декабря 2021, 17:37 — REGNUM Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» возвратился в боевой состав флота после прохождения планового ремонта, сообщает 17 декабря пресс-служба судостроительного предприятия «Дальзавод».
Отмечено, что высокий профессионализм, надежность, компетентность и оперативность работников предприятия позволили выполнить ремонтные работы в назначенный срок.
Информация о цели и результатах работ не раскрывается.
Напомним, на плановый ремонт ракетный крейсер «Варяг» встал в конце ноября. С 24 ноября флагманский корабль ТОФ находился в сухом доке Дальзавода.
Справка ИА REGNUM: гвардейский ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант» построен на судостроительном заводе в Николаеве, официально принят в состав ВМФ СССР 7 января 1990 года.
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