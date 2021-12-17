Москва, 17 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» возвратился в боевой состав флота после прохождения планового ремонта, сообщает 17 декабря пресс-служба судостроительного предприятия «Дальзавод».

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

Отмечено, что высокий профессионализм, надежность, компетентность и оперативность работников предприятия позволили выполнить ремонтные работы в назначенный срок.

Информация о цели и результатах работ не раскрывается.

Напомним, на плановый ремонт ракетный крейсер «Варяг» встал в конце ноября. С 24 ноября флагманский корабль ТОФ находился в сухом доке Дальзавода.

Справка ИА REGNUM: гвардейский ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант» построен на судостроительном заводе в Николаеве, официально принят в состав ВМФ СССР 7 января 1990 года.